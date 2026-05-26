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Dresdner Werk rüstet Business-Class für Lufthansa-A380 um

27.05.26 15:27 Uhr
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DRESDEN (dpa-AFX) - Die Lufthansa lässt sechs Maschinen vom Typ A380 in den Elbe Flugzeugwerken in Dresden umrüsten. Künftig solle die Business-Class noch mehr Komfort und Privatsphäre bieten, teilte die Lufthansa Group mit. Unter anderem gehe es um breitere Sitze und ein Entertainment-System.

Zusätzlich zur Modernisierung der Business-Class werden an den Flugzeugen Routine-Wartungsarbeiten vorgenommen. Bis Mitte 2027 sollen die sechs A380 umgerüstet sein.

Die Elbe Flugzeugwerke - eine Tochtergesellschaft von ST Engineering (Singapur) und Airbus (Airbus SE) mit 650 Millionen Euro Umsatz (2024) - rüsten unter anderem Passagierflugzeuge zu Frachtflugzeugen um. Momentan hat das Unternehmen mehr als 2.000 Mitarbeiter./jos/DP/men

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