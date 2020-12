Dreyer: Corona-Einschränkungen auch nach dem 10. Januar

BERLIN (Dow Jones)--Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Bürgerinnen und Bürger auf eine längere Dauer der Corona-Einschränkungen eingestimmt. "Leider sind die Zahlen wegen der Weihnachtstage noch uneindeutig", sagte Dreyer der Rheinischen Post. "Es bedarf mehr Zeit, bis wir an eine Lockerung denken können. Sicher ist, dass es daher auch noch nach dem 10. Januar Einschränkungen geben wird", sagte Dreyer.

Sie zeigte sich sehr froh darüber, dass am vergangenen Sonntag mit den Impfungen in Alten- und Pflegeheimen begonnen werden konnte. "Das gibt Grund zur Hoffnung und Zuversicht", sagte Dreyer. Sie appellierte an die Menschen, auch an Silvester die Kontaktbeschränkungen einzuhalten. "Vermeiden Sie so weit wie möglich Kontakte", mahnte die SPD-Politikerin.

