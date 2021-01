Dreyer: Corona-Lockdown wird bis zum 31. Januar verlängert

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bund und Länder haben sich am Dienstag auf eine Verlängerung des aktuellen Lockdowns bis Ende Januar verständigt, erklärte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Rande der noch laufenden Beratungen.

Die Verlängerung bis 31. Januar "ist Teil dieses Beschlusses", so Dreyer. "ich glaube, das ist auch richtig. Wir sind nach wie vor bei viel zu hohen Inzidenzen." Deutschland habe noch eine "richtig große Aufgabe" vor sich, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen.

Zuvor hatte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, dass es wegen der andauernden Pandemie künftig eine Beschränkung der Bewegungsfreiheit auf einen Radius von 15 Kilometern in jenen Gegenden geben werde, in denen die Corona-Inzidenz bei über 200 auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen liegt.

Bund und Länder beraten zudem über schärfere Kontaktbeschränkungen. Im Gespräch ist, dass nur noch private Treffen von einem Hausstand mit einer einzelnen weiteren Person erlaubt sein soll.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2021 12:38 ET (17:38 GMT)