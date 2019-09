Dreyer: Die Menschen müssen ihr Verhalten ändern

BERLIN (dpa-AFX) - Die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer sieht die Umsetzung der geplanten Schritte zum Klimaschutz als Aufgabe der gesamten Gesellschaft an. "Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen wirklich auch bereit sind, ihr Verhalten zu ändern", sagte Dreyer zu den Beschlüssen des Klimakabinetts am Freitag in Berlin. "Das werden wir alle müssen." Nicht jeder habe ausreichend Mittel, um seine Heizung auszutauschen oder ein Elektro-Auto zu kaufen. Deswegen sei der Einsatz der geplanten Förderinstrumente wichtig. Die Koalition habe das Signal ausgesendet, "dass wir niemanden außen vor lassen wollen". Hinter dem Klimapaket stehe auch die Erwartung, "dass wir verhalten ändern".

Der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich betonte, mit dem Klimapaket sei auch ein Angebot an junge Menschen auf eine Arbeit in Zukunft verbunden. Zukunftsträchtige Arbeitsplätze könnten identifiziert werden./bw/bk/tam/ctt/hoe/ted/DP/stw