Dreyer setzt auf Kommunikation und Solidarität in der SPD-Spitze

MAINZ (dpa-AFX) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer setzt auf einen kommunikativen und solidarischen Führungsstil des neuen Trios an der SPD-Spitze. "Ich bin überzeugt, dass wir zu dritt den Übergang sehr gut gestalten können. Wir kennen uns, wir konkurrieren nicht miteinander und wir vertrauen einander", sagte Dreyer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Der SPD-Vorstand hatte am Montag in Berlin entschieden, dass die drei Vize-Vorsitzenden Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel die Partei kommissarisch führen. Wie schon Vizekanzler Olaf Scholz erklärten sie aber, nicht für den Vorsitz zur Verfügung zu stehen.

"Wir setzen alles daran, dass wir einen guten und erfolgreichen Weg beschreiten", kündigte Dreyer an. "Das heißt auch, dass wir solidarisch miteinander umgehen, in der Führung und an der Basis." Die neue Rolle bedeute allerdings viel Koordination und Kommunikation und sei eine große Doppelbelastung, sagte sie. Aber: "Wir wissen um die Bedeutung der Kommunikation, nach innen und nach außen."/irs/DP/mis