1&1 Drillisch-Aktie aktuell: 1&1 Drillisch mit Abschlägen

Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 18,78 EUR. Die 1&1 Drillisch-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,62 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1 Drillisch-Aktien beläuft sich auf 272.221 Stück.

Am 23.10.2019 markierte das Papier bei 32,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 16.03.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,62 EUR. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die 1&1 Drillisch AG ist einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland mit Sitz im hessischen Maintal. Mit seinen beiden 100-prozentigen Tochtergesellschaften 1&1 Telecommunication SE und Drillisch Online AG bietet Drillisch ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus dem Bereich leitungsgebundener sowie mobiler Sprach- und Datendienste als auch Content aus einer Hand. Im Premiumsegment konzentriert sich das Unternehmen dabei auf seine Marke 1&1 als Anbieter von Festnetz-, DSL- und Mobilfunkprodukten. Mit der Marke yourfone, unter der Drillisch mehr als 200 Ladengeschäfte in den Top-Lagen deutscher Innenstädte betreibt, wird das Offline-Segment bedient. Darüber hinaus zählen viele weitere erfolgreiche Mobilfunkmarken zum Portfolio der Drillisch AG, darunter smartmobil.de, simply, sim.de, PremiumSIM, DeutschlandSIM, McSIM, helloMobil, winSIM und discoTEL.

