1&1 Drillisch-Aktie aktuell: 1&1 Drillisch tendiert südwärts

Die 1&1 Drillisch-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 18,02 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der 1&1 Drillisch-Aktie ging bis auf 17,87 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,11 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 59.067 1&1 Drillisch-Aktien umgesetzt.

Am 13.08.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2020 bei 13,29 EUR.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,74 EUR. Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 Drillisch einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Die 1&1 Drillisch AG ist einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland mit Sitz im hessischen Maintal. Mit seinen beiden 100-prozentigen Tochtergesellschaften 1&1 Telecommunication SE und Drillisch Online AG bietet Drillisch ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus dem Bereich leitungsgebundener sowie mobiler Sprach- und Datendienste als auch Content aus einer Hand. Im Premiumsegment konzentriert sich das Unternehmen dabei auf seine Marke 1&1 als Anbieter von Festnetz-, DSL- und Mobilfunkprodukten. Mit der Marke yourfone, unter der Drillisch mehr als 200 Ladengeschäfte in den Top-Lagen deutscher Innenstädte betreibt, wird das Offline-Segment bedient. Darüber hinaus zählen viele weitere erfolgreiche Mobilfunkmarken zum Portfolio der Drillisch AG, darunter smartmobil.de, simply, sim.de, PremiumSIM, DeutschlandSIM, McSIM, helloMobil, winSIM und discoTEL.

