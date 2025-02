Dritter Kriegs-Jahrestag: EU-Spitzen reisen nach Kiew

BRÜSSEL/KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Zum dritten Jahrestag der großangelegten Invasion Russlands in die Ukraine werden an diesem Montag EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und zahlreiche andere Spitzenpolitiker in Kiew erwartet. Die Gäste wollen an einem von Präsident Wolodymyr Selenskyj organisierten Gipfeltreffen zur Unterstützung der Ukraine teilnehmen und ihre Solidarität zeigen.

Das Treffen in Kiew gilt als besonders wichtig, seitdem US-Präsident Donald Trump klargemacht hat, dass die Ukraine nicht mehr auf umfangreiche Militärhilfen der Vereinigten Staaten setzen kann. Trump will die Ukraine und Russland stattdessen in Verhandlungen über eine Beendigung des Krieges zwingen. Die russischen Streitkräfte rücken derweil im Osten der Ukraine weiter vor, wo sie in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Ortschaften erobert haben.

Neben von der Leyen und zahlreichen Mitgliedern ihrer EU-Kommission wird unter anderem auch der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez in Kiew erwartet. In Brüssel werden zudem die EU-Außenminister tagen, die dabei auch den formellen Beschluss für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen fassen wollen. Es sieht unter anderem neue Handelsbeschränkungen sowie Maßnahmen gegen russische Medien und die sogenannte russische Schattenflotte vor. Damit sind Tanker und andere Frachtschiffe mit undurchsichtigen Eigentümerstrukturen gemeint, die der Kreml benutzt, um Sanktionen etwa beim Öltransport zu umgehen.

Russland hatte den Krieg am 24. Februar 2022 in den frühen Morgenstunden begonnen. Einschließlich der bereits 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim kontrolliert Russland inzwischen etwa 20 Prozent des ukrainischen Gebiets. Russland hatte zuletzt wiederholt betont, die einverleibten Gebiete auch bei möglichen Friedensverhandlungen unter keinen Umständen wieder herzugeben./aha/DP/jha