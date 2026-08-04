Infineon-Aktie: Stärkeres Wachstum als erwartet - Kapazitätsvereinbarungen mit KI-Kunden

Drittes Geschäftsquartal

05.08.26 07:36 Uhr

Infineon hat seinen operativen Gewinn im dritten Geschäftsquartal 2025/26 wegen starker Nachfrage und eines Rekordumsatzes erheblich gesteigert.

"Immer mehr unserer Zielmärkte zeigen einen positiven Trend", sagte Vorstandschef Jochen Hanebeck. Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren blieben der wichtigste Wachstumstreiber, zusätzlich gäben weltweit steigende Investitionen in die Netzinfrastruktur Rückenwind. Auch im Automobilbereich zögen die Aufträge spürbar an, so der CEO.

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Infineon habe mit mehreren führenden Kunden aus dem Bereich der KI-Rechenzentren mehrjährige Vereinbarungen über Kapazitätsreservierungen geschlossen oder verhandele darüber. Diese umfassten ein Umsatzvolumen im insgesamt hohen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich und seien mit Vorauszahlungen verbunden.

Der operative Gewinn für die Monate April bis Juni - das sogenannte Segmentergebnis - erreichte 797 Millionen Euro und lag damit 22 Prozent über dem Wert von Januar bis März, wie der Halbleiterkonzern aus dem Großraum München mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 809 Millionen Euro Segmentergebnis gerechnet.

Bei einem Umsatz von 4,17 Milliarden Euro - ein Plus von 9 Prozent zum Vorquartal und laut CEO ein neuer Quartalsrekord - entspricht das einer Marge von 19,1 Prozent. Damit hat Infineon seine Quartalsziele erfüllt. Analysten hatten im Schnitt für das zweite Quartal mit 4,13 Milliarden Euro Umsatz und 19,6 Prozent Marge gerechnet.

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Die Jahresprognose wurde bestätigt, die Umsatzerwartung aber konkretisiert. Infineon peilt nunmehr 16,3 Milliarden Euro Umsatz an, das wäre ein Plus von 11 Prozent, nachdem bislang von einem deutlich steigenden Umsatz die Rede war. Das Wachstum im Automotive-Geschäft wird dabei unter dem Konzernschnitt erwartet. Die Segmentergebnismarge wird weiterhin bei rund 20 Prozent gesehen.

Im vierten Quartal wird ein Umsatz von rund 4,7 Milliarden Euro prognostiziert und die Segmentergebnismarge bei etwa 23 Prozent.

DOW JONES