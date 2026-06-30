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Drittes Quartal

BofA-Quartalsideen: Luft nach oben bei Airbus - BASF und LANXESS schwach

01.07.26 12:51 Uhr
BofA Quartalsideen: Airbus kaufen, BASF & LANXESS meiden? | finanzen.net

Die Experten der Bank of Amerika (BofA) haben am Mittwoch ihre Top-Favoriten und die Wackelkandidaten für das dritte Quartal vorgestellt.

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In der ersten Kategorie nennt der Experte Eric Lopez die Aktien von Airbus, Atlas Copco, Compass Group, Ferguson, Kingspan Group, Orsted und RELX. Die aus seiner Sicht klarsten "Underperformer" sind derweil BASF, LANXESS und Legrand.

Bei den im DAX und EuroStoxx 50 gelisteten Airbus-Aktien setzt der zuständige Analyst Ben Heelan darauf, dass der Konzern mit seinem Geschäftsupdate am 21. Juli mittelfristige Ziele für die Zivilflugzeugsparte Commercial nennen wird. Höchstwahrscheinlich werde dies über ein operatives Ergebnisziel (EBIT) passieren, das er auf 10 Milliarden Euro taxiert. Dies wäre aus seiner Sicht ein enormer Kurstreiber. Sein Kursziel liegt bei 258 Euro, die Aktien notieren derzeit bei rund 199 Euro.

Bei BASF befürchtet Matthew Yates derweil nach dem temporär starken zweiten Quartal eine Normalisierung von der kriegsbedingten Sonderkonjunktur. Mit seiner EBITDA-Prognose für das zweite Quartal liegt er sogar über dem Konsens. Eine vermutliche leichte Aufstockung der Jahresziele der Ludwigshafener müsse sich aber an bereits deutlich ambitionierteren Erwartungen messen lassen, schrieb er. Die Aktienbewertung möge auf den ersten Blick historisch gesehen recht niedrig erscheinen, berücksichtige allerdings nicht die ungünstigen strukturellen Veränderungen in der Chemiebranche. Mit seinem Kursziel von 42 Euro liegt Yates klar unter dem Xetra-Niveau von etwa 46,50 Euro.

Bei Lanxess argumentiert er sehr ähnlich und spricht auch hier von sehr hohen Erwartungen. Sein Kursziel von 15 Euro haben die am Mittwoch sehr schwachen Lanxess-Papiere inzwischen aber etwas unterschritten.

/ag/bek/jha/

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: BASF

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