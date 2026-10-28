DAX 25.557 -0,1%ESt50 6.154 -0,2%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,85 +1,7%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 73.157 +0,7%Euro 1,1123 -0,1%Öl 115,2 +1,2%Gold 4.053 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Drittes Quartal

Delivery Hero-Aktie stabil: Ziele nochmal nach oben geschraubt

Delivery Hero-Aktie stabil: Ziele nochmal nach oben geschraubt

Der Essenslieferdienst Delivery Hero wird nach dem dritten Quartal noch optimistischer für das Gesamtjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
37.23 EUR -0.10 EUR -0.27 %
Charts | News | Analysen
Uber
58.90 EUR -0.27 EUR -0.46 %
Charts | News | Analysen

Für den Bruttowarenwert (GMV) wird 2026 nun mit einem Zuwachs im Vergleich zu 2025 von 10 bis 12 Prozent gerechnet, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Zuvor waren 9 bis 11 Prozent angepeilt. Der Umsatz soll statt um 17 bis 19 jetzt um 18 bis 20 Prozent zulegen. Beide Ziele sind gerechnet zu konstanten Wechselkursen und auf vergleichbarer Basis (Like-for-Like). Auch die Ziele für den bereinigten operativen Gewinn sowie für den Barmittelzufluss wurden erhöht.

Werbung

Im abgelaufenen Jahresviertel stieg der Bruttowarenwert im Vorjahresvergleich um 13,6 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro und der Umsatz sogar um 22 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Chef und Mitgründer Niklas Östberg zeigte sich zufrieden: Erstmals seien in einem Quartal mehr als eine Milliarde Bestellungen erreicht worden.

Delivery Hero steckt aktuell mitten im Übernahmeprozess durch den Konkurrenten Uber. Die Annahmefrist für die Offerte von 41,50 Euro je Aktie läuft bis zum 5. November.

Via XETRA steigt die Delivery Hero-Aktie zeitweise um geringfügige 0,08 Prozent auf 37,33 Euro.

/lew/mis

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Delivery Hero, Delivery Hero

Aktuelle Uber Aktie News

Werbung

Uber Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uber nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
08.02.23 Uber Outperform RBC Capital Markets
17.11.21 Uber Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.09.21 Uber Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.20 Uber overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.