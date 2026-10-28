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Drittes Quartal

Deutsche Bank-Aktie: Rekordjagd mit nächstem Milliardengewinn fortgesetzt

Deutsche Bank-Aktie: Rekordjagd mit nächstem Milliardengewinn fortgesetzt

Die Deutsche Bank hat ihre Rekordjagd mit einem weiteren Milliardengewinn im dritten Quartal fortgesetzt.

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Deutsche Bank AG
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Der Vorsteuergewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf gut 2,6 Milliarden Euro. Nach Steuern ergab sich ein Gewinn von rund 1,9 Milliarden Euro und damit zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die Deutsche Bank in Frankfurt mitteilte.

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"Wir freuen uns, dass wir bereits das dritte Quartal in Folge einen Rekordgewinn erzielen konnten", bilanzierte Konzernchef Christian Sewing. Damit sei die Bank auf einem guten Weg, die Ziele für 2026 zu erreichen. Die Erträge - also die gesamten Einnahmen - sollen nun den Wert von rund 33 Milliarden Euro im Gesamtjahr 2026 sogar noch übertreffen.

"Gleichzeitig bestärkt uns die Entwicklung in unserer Zuversicht, dass wir unser Ziel einer Eigenkapitalrendite von über 13 Prozent für 2028 übertreffen können", sagte Sewing. Im dritten Quartal lag sie bei 10,6 Prozent. Diese Rendite zeigt, wie effizient Banken Kapital zur Erzielung von Gewinnen einsetzen./ben/stw/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com, Nessluop / Shutterstock.com

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27.10.26 Deutsche Bank Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
07.10.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
06.10.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets

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