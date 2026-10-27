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Drittes Quartal

HSBC-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnplus und weiterer Rückkauf

HSBC-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnplus und weiterer Rückkauf

Die britische Großbank HSBC hat im dritten Quartal vor allem dank hoher Einmaleffekte deutlich mehr verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
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Der Gewinn vor Steuern sei um fast ein Drittel auf 9,6 Milliarden US-Dollar (8,6 Mrd Euro) geklettert, teilte die auf Asien fokussierte Bank am Dienstag in London und Hongkong mit. Bereinigt um Sonder- und Währungseffekte legte das Vorsteuerergebnis unter anderem dank der höheren Zinsen um rund zehn Prozent auf zehn Milliarden Dollar zu. Die Bank kündigte zudem ein weiteres Aktienrückkaufprogramm an. Die Jahresziele wurden bestätigt. Am Finanzmarkt wurden die Zahlen und Nachrichten mit großer Enttäuschung aufgenommen. Analysten hatten sich noch bessere Ergebnisse erhofft.

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An der Börse in Hongkong rutschte der Kurs um sechs Prozent auf 133,60 Hongkong-Dollar ab und baute damit die jüngsten Verluste aus. Seit dem Rekordhoch im August von knapp 170 Hongkong-Dollar beläuft sich das Minus inzwischen auf mehr als ein Fünftel. Trotz des Rückgangs in den vergangenen Wochen liegt die Aktie in Hongkong im bisherigen Jahresverlauf noch knapp zehn Prozent im Plus. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 260 Milliarden Euro ist die HSBC die wertvollste Bank außerhalb Chinas und der Vereinigten Staaten.

Die HSBC-Aktie verliert in London zeitweise 6,49 Prozent auf 12,77 Pfund.

/zb/tav/stk

LONDON/HONGKONG (dpa-AFX)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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08:51 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
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08:21 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.

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