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Drittes Quartal

Medios-Aktie in Rot: Prognose erneut leicht gesenkt, Gewinn nach neun Monaten rückläufig

Medios-Aktie in Rot: Prognose erneut leicht gesenkt, Gewinn nach neun Monaten rückläufig

Der Spezialpharma-Unternehmen Medios wird für das Jahr nochmals etwas vorsichtiger.

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Medios AG
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Unternehmenschef Thomas Meier rechnet nun 2026 mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda pre) am unteren Ende der bereits im Sommer gesenkten Spanne von 88 bis 92 Millionen Euro. Grund sei die angepasste sogenannte Hilfstaxe, die zu ungünstigeren Regelungen für in Apotheken hergestellte Arzneimittelzubereitungen geführt hatte, teilt das SDax-Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Dies werde das Geschäft mit patientenindividuellen Therapien im Schlussquartal zusätzlich mit rund 1,2 Millionen Euro belasten.

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In den ersten neun Monaten hatten Preisrückgänge und zeitweise gestiegene Materialkosten die Gewinnentwicklung bei Medios gebremst. Das bereinigte operative Ergebnis war im Jahresvergleich um gut fünf Prozent auf 66,7 Millionen Euro zurückgegangen. Nach Steuern brach der Verdienst gar um gut ein Drittel auf 12,8 Millionen Euro ein, während der Umsatz zugleich um fast sieben Prozent auf gut 1,6 Milliarden Euro zulegte. Die Erlösprognose von 2,10 bis 2,16 Milliarden Euro für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

Via XETRA notiert die Medios-Aktie zeitweise 2,63 Prozent tiefer bei 11,10 Euro.

/tav/stk

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Medios AG

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29.10.26 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Medios Buy Warburg Research
30.09.26 Medios Buy Deutsche Bank AG

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