Porsche SE-Aktie sinkt: Milliardenverlust nach Abschreibung auf VW
Die Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) hat auch in den ersten neun Monaten einen Verlust verzeichnet.
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Aufgrund von hohen, nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen auf ihre Kernbeteiligung Volkswagen wies die Holding für die ersten neun Monate einen Verlust nach Steuern von 2,8 Milliarden Euro aus, nach einem Gewinn von 1,2 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das für die Steuerung maßgebliche angepasste Konzernergebnis nach Steuern sank auf 0,9 Milliarden nach 1,6 Milliarden Euro im Vorjahr.
"Die Quartalsergebnisse im Volkswagen-Konzern zeigen deutlich, dass die beschlossenen Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Kostensenkung und nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität zügig umgesetzt werden müssen. Das ist jetzt Aufgabe und Auftrag des Managements," wird Hans Dieter Pötsch, Vorstandsvorsitzender der Porsche SE, in der Mitteilung zitiert.
Die Nettoverschuldung lag per Ende September den weiteren Angaben zufolge mit 5,1 Milliarden Euro auf dem Niveau von Ende 2025.
Für das Gesamtjahr 2026 geht das Management unverändert von einem angepassten Konzernergebnis nach Steuern zwischen minus 0,5 und plus 1,5 Milliarden Euro sowie einer Nettoverschuldung von 4,7 bis 5,2 Milliarden Euro aus.
DOW JONES
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Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images