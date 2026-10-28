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Drittes Quartal

Saint-Gobain wächst langsamer, aber stetig - Aktie fällt

Saint-Gobain wächst langsamer, aber stetig - Aktie fällt

Der französische Baustoffkonzern Saint-Gobain hat im dritten Quartal etwas mehr Umsatz gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
66.70 EUR -1.26 EUR -1.85 %
Charts | News | Analysen

Der Erlös sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro gestiegen, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern Saint-Gobain am Dienstag in Courbevoie mit. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Wachstum von 2,5 Prozent. Von Bloomberg befragte Analysten hatten dies in etwa erwartet. Besonders schwach war das Geschäft im dritten Quartal im Raum Americas. Insgesamt rechnet das Unternehmen 2026 weiterhin mit einer operativen Marge von mehr als 15 Prozent.

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In Paris gibt die Saint-Gobain-Aktie zeitweise 0,97 Prozent auf 67,18 Euro ab.

/jha/he

COURBEVOIE (dpa-AFX)

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:16 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:16 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG

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