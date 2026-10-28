Saint-Gobain wächst langsamer, aber stetig - Aktie fällt

Drittes Quartal

28.10.26 09:24 Uhr

Der französische Baustoffkonzern Saint-Gobain hat im dritten Quartal etwas mehr Umsatz gemacht.

In Paris gibt die Saint-Gobain-Aktie zeitweise 0,97 Prozent auf 67,18 Euro ab.

Der Erlös sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro gestiegen, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern Saint-Gobain am Dienstag in Courbevoie mit. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Wachstum von 2,5 Prozent. Von Bloomberg befragte Analysten hatten dies in etwa erwartet. Besonders schwach war das Geschäft im dritten Quartal im Raum Americas. Insgesamt rechnet das Unternehmen 2026 weiterhin mit einer operativen Marge von mehr als 15 Prozent.

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