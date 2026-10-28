Saint-Gobain wächst langsamer, aber stetig - Aktie fällt
Der französische Baustoffkonzern Saint-Gobain hat im dritten Quartal etwas mehr Umsatz gemacht.
Werte in diesem Artikel
Der Erlös sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro gestiegen, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern Saint-Gobain am Dienstag in Courbevoie mit. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Wachstum von 2,5 Prozent. Von Bloomberg befragte Analysten hatten dies in etwa erwartet. Besonders schwach war das Geschäft im dritten Quartal im Raum Americas. Insgesamt rechnet das Unternehmen 2026 weiterhin mit einer operativen Marge von mehr als 15 Prozent.
In Paris gibt die Saint-Gobain-Aktie zeitweise 0,97 Prozent auf 67,18 Euro ab.
/jha/he
COURBEVOIE (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Saint-Gobain
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Saint-Gobain
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com