Ströer-Aktie: Umsatz steigt, Ausblick bestätigt

Drittes Quartal

12.11.26 07:30 Uhr

Ströer hat im dritten Quartal den Umsatz weiter gesteigert und etwas weniger verdient. Der Außenwerber bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

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Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 4 Prozent auf 513 Millionen Euro. Das nach Umsatz größte Segment OOH Media verzeichnete ein Umsatzwachstum um 3,6 Prozent auf 245 Millionen Euro. Digital & Dialog Media wuchs um 16 Prozent auf 239 Millionen Euro. Der Umsatz im Segment DaaS & E-Commerce war dagegen rückläufig.

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Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf 148 Millionen Euro von 147 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Ströer 23 Millionen Euro nach knapp 30 Millionen im Vorjahr.

Für das laufende Jahr stellt Ströer weiterhin einen organischen Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Das bereinigte EBITDA wird stabil erwartet.

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