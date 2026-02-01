DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2000 +0,3%Nas22.841 +1,0%Bitcoin54.753 ±0,0%Euro1,1779 -0,1%Öl71,45 -0,1%Gold5.170 -1,1%
Dröge: Koalition treibt Verbraucher in Gaskostenfalle

24.02.26 20:17 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die von der schwarz-roten Koalition vereinbarte Reform des Heizungsgesetzes bringt aus Sicht von Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hohe Kosten für Verbraucher mit sich. "Diese Reform ist ein Desaster", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Damit treiben CDU und SPD die Menschen in eine enorm teure Gaskostenfalle."

Die Rechnung zahlten die Verbraucher, sagte Dröge. "Verbraucher werden auf horrenden Heizkostenrechnungen sitzen bleiben, wenn sie sich durch die fatale Reform von CDU und SPD doch noch einmal für eine Gasheizung entscheiden." Für Handwerk, Heizungsbauer und Kommunen bedeute die Reform vor allem Chaos und Verunsicherung.

Auch die Folgen für den Klimaschutz bewertete Dröge als verheerend. "CDU und SPD haben heute in aller Deutlichkeit dokumentiert: Klimaschutz ist in dieser Koalition vollkommen egal. Die Bundesregierung hat das Erreichen der Klimaziele aufgegeben." Die Sektoren Gebäude und Verkehr hinken beim Klimaschutz seit Jahren hinterher./hrz/DP/he