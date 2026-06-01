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Drogerie dm ruft Babylöffel wegen Erstickungsgefahr zurück

18.06.26 20:23 Uhr

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Drogeriekette dm ruft bundesweit bestimmte Babylöffel der Eigenmarke "babylove" zurück. Bei den betroffenen Produkten könnten sich kleine Teile lösen, wodurch für Babys und Kleinkinder Erstickungsgefahr bestehe, teilte das Unternehmen in Karlsruhe mit.

Betroffen seien ausschließlich "babylove Esslernlöffel" mit der Chargennummer 2521 oder 2532 (GTIN 4067796183429). Die Chargennummer befinde sich auf der Verpackung oberhalb des Barcodes. Da die Kennzeichnung nicht auf den Löffeln selbst aufgedruckt sei, empfiehlt dm vorsorglich, die Löffel unabhängig von der Nummer nicht mehr zu verwenden.

Kundinnen und Kunden könnten die Löffel in allen dm-Märkten zurückgeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Kassenbon erstattet. Die betroffenen Chargen wurden nach Unternehmensangaben bereits aus dem Verkauf genommen./bak/DP/men