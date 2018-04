Drogeriemarkt dm legt Halbjahreszahlen vor

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Drogeriemarkt dm ist nach eigenen Angaben gut in das Geschäftsjahr 2017/2018 gestartet und legt am Donnerstag (11.00 Uhr) Halbjahreszahlen vor. Im vorangegangenen Geschäftsjahr hatte der Branchenprimus mit Zentrale in Karlsruhe seinen Umsatz um 5,7 Prozent auf 10,26 Milliarden Euro gesteigert, davon in Deutschland 7,86 Milliarden Euro (plus 4,8 Prozent). Erwartet werden auch eine erste Bilanz des Projekts, alle Mitarbeiter mit Smartphones zu vernetzen, um die Beratung in den Filialen zu verbessern, sowie Zahlen zum Online-Geschäft.

Für dm arbeiteten zum Ende des Geschäftsjahres 2016/2017 (September 2017) in zwölf europäischen Ländern gut 59 000 Beschäftigte, davon fast 40 000 in Deutschland. In den 1892 dm-Märkten in Deutschland kauften nach Unternehmensangaben täglich rund 1,8 Millionen Kunden ein. Insgesamt betreibt das Unternehmen rund 3464 Filialen./moe/DP/tos