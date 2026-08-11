Drohne am Flughafen Hannover - Betrieb zeitweise eingestellt

11.08.26 16:27 Uhr

HANNOVER (dpa-AFX) - Nach der Sichtung einer Drohne ist der Flugbetrieb am Flughafen Hannover in der Nacht zum Dienstag zeitweise eingestellt worden. Zwischen kurz vor 4.00 Uhr und etwa 5.20 Uhr seien Start- und Landebahnen immer wieder vorübergehend gesperrt worden, sagte eine Flughafensprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet.

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Sechs touristische Passagierflüge seien dadurch verspätet gestartet. Eine Frachtmaschine aus Paris sei umgeleitet worden. Seit dem Morgen laufe der Flugbetrieb wieder planmäßig, sagte die Sprecherin. Zu den Hintergründen der Drohnensichtung verwies der Flughafen an die Bundespolizei. Auf Anfrage äußerte sich die Bundespolizei zunächst nicht.

Der Vorfall ereignete sich wenige Tage nach dem Fund einer mit Sprengstoff versehenen Drohne am Flughafen Leipzig/Halle in der Nacht zum 5. August. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr übernommen. Ob beide Fälle miteinander in Verbindung stehen, ist bislang nicht bekannt./lfi/DP/jha