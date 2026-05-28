DAX25.092 -0,3%Est506.055 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5000 -2,5%Nas26.917 +0,9%Bitcoin62.903 -0,2%Euro1,1637 -0,1%Öl92,55 -0,8%Gold4.510 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe auf Iran: DAX verliert letztlich -- Wall Street schließt grün -- Salesforce enttäuscht mit Gewinn -- Micron, ServiceNow, Snowflake, Rheinmetall, OHB, AMD, Microsoft, Dell, Bitcoin im Fokus
Top News
DHL-Aktie: DHL eCommerce schmiedet langfristige Allianz mit US-Post DHL-Aktie: DHL eCommerce schmiedet langfristige Allianz mit US-Post
Deutsche Telekom-Aktie: Verdi und Arbeitgeber erzielen Tarifdurchbruch Deutsche Telekom-Aktie: Verdi und Arbeitgeber erzielen Tarifdurchbruch
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Drohne trifft Hochhaus in rumänischer Stadt nahe der Ukraine

29.05.26 06:10 Uhr

GALATI (dpa-AFX) - Eine Drohne hat in der rumänischen Stadt Galati nahe der Grenze zur Ukraine ein Hochhaus getroffen. Der Einschlag löste einen Brand im zehnten Stock des Gebäudes aus, zwei Leichtverletzte wurden vor Ort versorgt, wie das Innenministerium des EU- und Nato-Staats auf Facebook mitteilte. Zunächst seien keine weiteren Drohnen gesichtet worden. Ein auf Explosionen spezialisiertes Ermittlerteam sei auf dem Weg zum Einsatzort.

Das Ministerium machte zunächst keine Angaben zum vermuteten Ursprung der Drohne. Russland greift das Nachbarland Ukraine immer wieder mit zahlreichen Drohnen an. Dabei gab es auch einzelne Fälle, bei denen Drohnen den Luftraum von Nato-Staaten verletzten. Ebenso gab es vereinzelt Luftraumverletzungen durch ukrainische Drohnen oder Geschosse.

Russland greift auch immer wieder den ukrainischen Donauhafen Reni in der Nähe von Galati an. In Rumänien wurden im Grenzgebiet bereits mehrfach russische Drohnentrümmer geborgen. Erst vor einem Monat war eine russische Drohne über Galati abgestürzt und traf nach Behördenangaben das Nebengebäude eines Wohnhauses. Verletzt wurde damals niemand.

Galati liegt an der Donau, die Grenzen zur Republik Moldau und zur Ukraine sind jeweils nur einige Kilometer entfernt./jbz/DP/stk