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Drohnen treffen Militärposten an Kuwaits Nordgrenze

24.04.26 15:21 Uhr

KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Zwei mit Sprengstoff beladene Drohnen sind am Freitag in Militärstellungen an Kuwaits Nordgrenze eingeschlagen. Es gebe Schäden, jedoch keine Verletzten, teilte das kuwaitische Militär auf der Plattform X mit. Die Drohnen seien aus irakischer Richtung gekommen und hätten zwei Grenzposten getroffen, hieß es weiter. Kuwaits Militär bezeichnete den Vorfall als "kriminellen Akt der Aggression".

Der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran hat zu Eskalationen in der gesamten Region in Nahost und der arabischen Halbinsel geführt. Kuwait hatte im Zuge dessen bereits vorher eine Reihe von Luftschlägen auf den Energiesektor und zivile Einrichtungen gemeldet. Die Angriffe erfolgen dabei auch aus seinem Nachbarland Irak, wo Milizen Teheran im Kampf unterstützen und Attacken im Irak selbst und seinen Nachbarländern verüben. Im Iran-Krieg gilt aktuell eigentlich eine Waffenruhe. Es ist der zweite derartige Vorfall in Kuwait seit Beginn der Feuerpause./wh/DP/nas