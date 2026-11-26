HENSOLDT-Aktie springt an: Rüstungskonzern baut Zusammenarbeit mit Argus Interception bei Drohnenabwehr aus
HENSOLDT und die norddeutsche Argus Interception GmbH bauen ihre Zusammenarbeit im Bereich der Drohnenabwehr (C-UAS) weiter aus.
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Damit sollen die Fähigkeiten zum Schutz kritischer Infrastrukturen, ziviler Einrichtungen sowie militärischer Liegenschaften im In- und Ausland verbessert werden, wie beide Unternehmen mitteilten.
Im Mittelpunkt stehe die Einbindung der netzbasierten und nicht-kinetischen Drohnenabfang-Technologie von Argus Interception in das C-UAS-Produkt Elysion von HENSOLDT. Erste gemeinsame Demonstrationen und Kundenprojekte befinden sich bereits in Vorbereitung.
Im XETRA-Handel gewinnt die HENSOLDT-Aktie zeitweise 4,14 Prozent auf 80,42 Euro.
DJG/uxd/kla
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Bildquellen: HENSOLDT