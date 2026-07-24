DroneShield-Aktie im Fokus: Starke Rüstungsnachfrage, tiefes Anlegermisstrauen

Drohnenabwehr

27.07.26 13:38 Uhr

Der Umsatz von DroneShield vervielfacht sich, die Auftragspipeline reicht in die Milliarden, und trotzdem wetten so viele Anleger gegen die Aktie wie gegen kaum einen anderen Titel.

• Die zukünftige Entwicklung hängt von den Halbjahreszahlen und einer Großprojektentscheidung ab, wobei Meinungen an der Börse zwischen Optimismus und Skepsis stark auseinandergehen.

Weltweite Aufrüstung macht Drohnenabwehr zu eigenem Wachstumsmarkt

DroneShield wächst rasant und hat 2025 den Sprung in die Gewinnzone geschafft

Short-Wetten und eine ASIC-Untersuchung belasten die Aktie trotz Rekordzahlen

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Die DroneShield-Aktie stieg am Montag an der australischen Börse um knapp zwei Prozent auf 2,08 australische Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Anteilsscheine jedoch etwa 32,5 Prozent an Wert verloren. Beim Drohnenabwehrspezialisten aus Sydney stehen sich zwei Erzählungen gegenüber. Die eine handelt von einem Geschäft, das von der weltweiten Aufrüstung profitiert und operativ Rekorde reiht. Die andere von einer Aktie, die weit unter ihren Höchstständen aus dem Herbst 2025 notiert und auf die Leerverkäufer setzen wie auf kaum einen anderen Wert des Landes.

Drohnenabwehr rückt ins Zentrum der Aufrüstung

Der Hintergrund ist ein Nachfrageschub, den kaum jemand bestreitet. Drohnen sind zu einer prägenden Waffe moderner Konflikte geworden, und der Schutz von Truppen, Flughäfen und kritischer Infrastruktur vor ihnen gilt inzwischen als eigene Rüstungsdisziplin. Die weltweiten Verteidigungsausgaben sind in drei Jahren um fast 30 Prozent gestiegen. Australien hat im April 2026 eine Jahrzehntstrategie vorgelegt, die zwischen 12 und 15 Milliarden australische Dollar für autonome Systeme vorsieht, davon bis zu 5 Milliarden ausdrücklich für Drohnen und deren Abwehr. DroneShield bedient mit Systemen wie DroneGun und DroneSentry genau dieses Feld. Dass die Technik im Ernstfall funktioniert, zeigte der Einsatz seiner Systeme bei der Fußball-WM 2026 in mehreren Austragungsorten.

Operativ reiht das Unternehmen Rekorde

Die Zahlen geben dem Rückenwind recht. Die Ende Februar vorgelegte Bilanz für 2025 wies einen Umsatz von 216,5 Millionen australischen Dollar aus, ein Plus von 276 Prozent, samt Sprung in die Gewinnzone. Im ersten Quartal 2026 kletterte der Erlös um 121 Prozent auf 74,1 Millionen, der operative Cashflow war das vierte Quartal in Folge positiv, und die Kasse füllte sich auf rund 223 Millionen bei null Schulden. Für 2026 sind bereits 155 Millionen an Umsatz fest kontrahiert, so viel wie nie zu diesem Zeitpunkt. Das Management verweist zudem auf eine Pipeline von rund 2,3 Milliarden australischen Dollar, darunter ein Großprojekt über etwa 730 Millionen, dessen Entscheidung in der zweiten Jahreshälfte fallen soll.

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DroneShield-Aktie: Warum die Börse dennoch zögert

Und doch springt der Funke an der Börse nicht über. Das Papier hat einen Großteil seines Höhenflugs wieder abgegeben, und die Leerverkäufer haben ihre Wetten auf rund 13 Prozent des Streubesitzes ausgeweitet, einer der höchsten Werte an der australischen Börse. Schwerer wiegt ein regulatorischer Schatten. Die Aufsicht ASIC prüft seit Mai 2026 Unternehmensmeldungen und Aktienverkäufe von Verantwortlichen aus dem November 2025, ein Ergebnis steht aus. Auf der Hauptversammlung stimmte zudem über die Hälfte der Aktionäre gegen den Vergütungsbericht. Auch die Analysten sind gespalten. Jefferies senkte das Kursziel auf 2,05 australische Dollar und bekräftigte das Verkaufsvotum, Ord Minnett rät bei 2,28 Dollar ebenso zum Verkauf, während optimistische Häuser Ziele bis zu 4,80 Dollar ausrufen.

Zwischen Momentum und Misstrauen

Im Kern steht damit eine Bewertungsfrage. Das Geschäft hängt weiterhin zu gut 90 Prozent an einzelnen, schwankungsanfälligen Hardwareaufträgen, der planbarere Abo-Anteil liegt erst im niedrigen Zehnprozentbereich, auch wenn das Management ihn bis 2030 auf 30 Prozent heben will. Dass zugleich Großanleger wie Fidelity und JPMorgan ihre Anteile aufgestockt haben, zeigt, wie weit die Meinungen auseinanderliegen.

Ob sich das Momentum in belastbare Gewinne übersetzt, dürfte sich an zwei Terminen zeigen. Die Halbjahreszahlen am 26. August legen offen, ob das Wachstumstempo hält. Und die Entscheidung über das Großprojekt in der zweiten Jahreshälfte könnte den Streit zwischen Bullen und Bären vorerst klären.

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Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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