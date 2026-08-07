Drohnenalarm an deutschen Flughäfen: Startet die DroneShield-Aktie jetzt durch?

Drohnenabwehr im Fokus

08.08.26 08:34 Uhr

Der Fund einer mit Sprengstoff bestückten Drohne erhöht den Druck, Flughäfen besser gegen Drohnenangriffe zu schützen. Für DroneShield eröffnet das Chancen.

• Das australische Unternehmen DroneShield profitiert vom wachsenden Bedarf an Drohnenabwehr in Europa, verzeichnet erhebliches Wachstum, steht jedoch vor Herausforderungen bei der Profitabilität und der Umsatzprognose, was sich auf den Aktienkurs auswirkt.

• Der Vorfall erhöht den Druck auf deutsche Flughäfen, ihre Drohnenabwehrtechnik nachzurüsten, wobei die Kosten und die technische Ausstattung noch uneinheitlich beurteilt werden.

• Eine Sprengstoff-Drohne wurde am Flughafen Leipzig/Halle in der Nähe eines ukrainischen Frachtflugzeugs entdeckt, Spezialisten entschärften die Bombe, und die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen eines möglichen versuchten Anschlags.

Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle nahe Antonow entdeckt

Bundesanwaltschaft ermittelt wegen versuchtem Sprengstoffanschlag

Flughäfen rüsten Drohnenabwehr auf, DroneShield-Aktie im Fokus

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Am Flughafen Leipzig/Halle entdeckten Sicherheitskräfte am Dienstagabend eine mit Sprengstoff bestückte Drohne in der Nähe einer ukrainischen Antonow-Frachtmaschine vom Typ AN-124 Condor. Die Bundesanwaltschaft übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Sprengstoffanschlags auf die Luftverkehrsinfrastruktur. Für Anleger rückt damit die DroneShield-Aktie in den Blick, denn der australische Spezialist für Drohnenabwehr zählt zu den möglichen Nutznießern des nun beschleunigten Ausbaus der Sicherheitstechnik an deutschen Flughäfen.

Sprengstoff-Drohne nahe ukrainischem Frachtflugzeug

Ein Mitarbeiter des Flughafens bemerkte das Fluggerät nahe der Start- und Landebahn. Spezialisten der Bundespolizei entschärften anschließend die Sprengvorrichtung. Die Karlsruher Bundesanwaltschaft übernahm den Fall wegen dessen besonderer Bedeutung von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden und sprach von einem schwerwiegenden Angriff auf die Transport- und Logistikinfrastruktur in Deutschland, der geeignet sei, die äußere und innere Sicherheit der Bundesrepublik zu beeinträchtigen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt bezeichnete den Vorfall als hybrides Anschlagsszenario, das auf hochprofessionelle Täter zurückgehe, und schloss fremde Mächte als Drahtzieher nicht aus.

Milliardenmarkt Drohnenabwehr: Flughäfen werden zum Wachstumsfeld

Wie weit die Nachrüstung tatsächlich fortgeschritten ist, wird unterschiedlich beurteilt: Der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV, Ralph Beisel, erklärte, an sieben der acht als kritische Infrastruktur eingestuften Flughäfen, darunter Berlin, München und Leipzig/Halle, stehe die vom Innenministerium zugesagte Ausstattung mit Detektions- und Abwehrsystemen noch aus. BDL-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang widersprach dem nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur: Mehrere der acht Flughäfen profitierten bereits von neuer Technik, allen voran der größte Flughafen Frankfurt, wo mehrere Anbieter zum Zug gekommen seien. Details nannte Lang aus Sicherheitsgründen nicht.

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Wie teuer Drohnenvorfälle für den Luftverkehr bereits sind, zeigt eine im Juni 2026 veröffentlichte Analyse des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) zu den 226 im Jahr 2025 gemeldeten Vorfällen, von denen 116 an 25 Flughäfen zu Voll- oder Teilsperrungen führten. Das DLR beziffert den daraus entstandenen betriebswirtschaftlichen Mindestschaden auf rund 60 Millionen Euro. Unter Einbeziehung von Netzwerkeffekten durch Verspätungen sowie Annullierungen steigt die Schätzung auf bis zu 160 Millionen Euro. Wer den Zuschlag für die geplante Nachrüstung erhält, ist offen: Um die Aufträge konkurrieren neben DroneShield auch andere Anbieter wie die auf Funkmesstechnik spezialisierte, nicht börsennotierte deutsche Aaronia AG sowie Systeme wie der Flugabwehrpanzer Skyranger 30 von Rheinmetall, in den der von MBDA entwickelte Drohnenabwehrsensor Defendair integriert wird.

Europa erhöht den Bedarf an Drohnenabwehr

Europa ist für DroneShield längst mehr als ein einzelner Vorfall: Die Region war 2025 mit rund 98 Millionen australischen Dollar und einem Anteil von 45 Prozent am Konzernumsatz der stärkste Absatzmarkt des Unternehmens. Im Frühjahr eröffnete DroneShield offiziell seinen europäischen Hauptsitz in Amsterdam. Im Juni lief bei einem europäischen Vertragsfertiger die erste in Europa produzierte Drohnenabwehreinheit vom Band - beides eingebettet in die Rüstungsinitiativen der Europäischen Union. Bereits im Dezember 2025 hatte das Unternehmen einen Auftrag über 49,6 Millionen australische Dollar von einem europäischen Wiederverkäufer für einen militärischen Endkunden gemeldet.

DroneShield: Vom Nischenanbieter zum Wachstumswert

Der 2014 gegründete australische Konzern DroneShield mit Sitz in Sydney entwickelt Systeme zur Erkennung, Verfolgung und Abwehr von Drohnen für Militär, Polizei und Betreiber kritischer Infrastruktur. Zu den Kernprodukten zählen das stationäre DroneSentry-System und die tragbare DroneGun. Im Geschäftsjahr 2025 steigerte das Unternehmen den Umsatz auf rund 216,5 Millionen australische Dollar - ein Plus von 276 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

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Auch im ersten Halbjahr 2026 erzielten die Australier kräftiges Wachstum: Die Erlöse stiegen um 74 Prozent auf rund 125,8 Millionen australische Dollar. Zudem meldete DroneShield zwei Aufträge über zusammen rund 23,2 Millionen australische Dollar vom Benelux-Wiederverkäufer COBBS BELUX für einen europäischen Militärkunden. Davon sollen rund 21 Millionen australische Dollar noch im Geschäftsjahr 2026 als Umsatz erfasst werden, der Rest entfällt auf künftige Abo-Umsätze. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der Konzern mit einem Umsatz zwischen 250 und 270 Millionen australischen Dollar, was einem Zuwachs von 15 bis 25 Prozent entspricht.

Hohe Erwartungen treffen auf niedrigere Umsatzprognose

Diese Guidance liegt allerdings deutlich unter dem zuvor am Markt erwarteten Konsens von rund 323 Millionen australischen Dollar und markiert nach dem Sprung im Vorjahr eine Wachstumsverlangsamung. Dies hängt auch damit zusammen, dass Großaufträge der öffentlichen Hand unregelmäßig anfallen und Verzögerungen einzelne Quartale verschieben können. Zusätzlich steht die Profitabilität unter Druck: Für das erste Halbjahr rechnet DroneShield mit einer Bruttomarge von rund 60 Prozent (nach 65 Prozent im Vorjahreszeitraum). Das Unternehmen begründet den Rückgang mit dem gestiegenen Anteil zugekaufter Fremdhardware, Währungseffekten sowie einer Abschreibung auf Rohmaterial im Zuge des Umzugs einer Produktionsstätte und der Einführung eines neuen ERP-Systems.

DroneShield-Aktie performt schwach

Am Markt zeigt sich für 2026 aktuell ein durchwachsenes Bild: Die DroneShield-Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf unter starken Schwankungen rund 30 Prozent an Wert verloren. Ob der beschleunigte Ausbau der Drohnenabwehr an deutschen Flughäfen tatsächlich in neue Aufträge für DroneShield mündet oder an Wettbewerber geht, dürfte sich frühestens mit konkreten Ausschreibungen zeigen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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