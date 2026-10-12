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Drohnenalarm an Moskauer Flughäfen - Flugbetrieb eingestellt

MOSKAU (dpa-AFX) - Die vier Flughäfen der russischen Hauptstadt Moskau haben am Abend den Flugbetrieb wegen einfliegender ukrainischer Drohnen vorübergehend eingestellt. Auf den Flughäfen Scheremetjewo, Wnukowo, Domodedowo und Schukowski wurden alle Landungen und Starts für kurze Zeit abgesagt, berichtete die Staatsagentur Tass. Mindestens 25 anfliegende Maschinen wurden in dieser Zeit auf andere Flugplätze umgeleitet. Der Alarm wurde am späten Abend an allen Airports aufgehoben.

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Nach Angaben von Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin wurden mindestens 23 ukrainische Drohnen auf ihrem Weg in die russische Metropole noch vor den Stadtgrenzen abgeschossen. Er machte jedoch keine Angaben dazu, ob Drohnen die Flugabwehr überwunden oder Schäden angerichtet hatten.

Der Flugbetrieb wurde am Abend auch in anderen Städten Russlands durch einfliegende Drohnen gestört. Unter anderem kam es in Kostroma und Jaroslawl nordöstlich von Moskau und Jaroslawl zum kurzfristigen Stopp aller Starts und Landungen.

Die Ziele der ukrainischen Drohnen waren nicht bekannt. Die Ukraine greift seit Monaten Rüstungsbetriebe und Raffinerieanlagen tief in Russland an, um die Kriegsmaschinerie Moskaus zu schwächen./cha/DP/zb

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