Rheinmetall-Aktie springt an: Mehrheitsbeteiligung an kroatischem Militärfahrzeughersteller erworben
Rheinmetall hat eine Mehrheitsbeteiligung am kroatischen Hersteller unbemannter Militärfahrzeuge DOK-ING erworben hat, um sein Drohnenportfolio zu erweitern.
Der deutsche Rüstungskonzern teilte am Mittwoch mit, dass er 51 Prozent der Anteile übernommen habe. Die restlichen 49 Prozent liegen beim Gründer Vjekoslav Majetic.
Die Rheinmetall-Aktie legt am Mittwoch im XETRA-Handel um 4,21 Prozent auf 1.646,50 Euro zu.
