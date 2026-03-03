DAX24.229 +1,8%Est505.875 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3800 +4,6%Nas22.849 +1,5%Bitcoin62.891 +6,9%Euro1,1639 +0,2%Öl80,95 -1,2%Gold5.152 +1,3%
Rheinmetall-Aktie springt an: Mehrheitsbeteiligung an kroatischem Militärfahrzeughersteller erworben
Drohnenportfolio im Blick

Rheinmetall-Aktie springt an: Mehrheitsbeteiligung an kroatischem Militärfahrzeughersteller erworben

04.03.26 17:24 Uhr
Rheinmetall hat eine Mehrheitsbeteiligung am kroatischen Hersteller unbemannter Militärfahrzeuge DOK-ING erworben hat, um sein Drohnenportfolio zu erweitern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.639,50 EUR 48,50 EUR 3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der deutsche Rüstungskonzern teilte am Mittwoch mit, dass er 51 Prozent der Anteile übernommen habe. Die restlichen 49 Prozent liegen beim Gründer Vjekoslav Majetic.

Die Rheinmetall-Aktie legt am Mittwoch im XETRA-Handel um 4,21 Prozent auf 1.646,50 Euro zu.

DJG/DJN/gos

DOW JONES

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
03.03.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
02.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
27.02.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
24.02.2026Rheinmetall BuyUBS AG
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
03.03.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
02.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
27.02.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
24.02.2026Rheinmetall BuyUBS AG
10.02.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

