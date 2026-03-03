Drohnenportfolio im Blick

Rheinmetall hat eine Mehrheitsbeteiligung am kroatischen Hersteller unbemannter Militärfahrzeuge DOK-ING erworben hat, um sein Drohnenportfolio zu erweitern.

Der deutsche Rüstungskonzern teilte am Mittwoch mit, dass er 51 Prozent der Anteile übernommen habe. Die restlichen 49 Prozent liegen beim Gründer Vjekoslav Majetic.

Wer­bung Wer­bung

Die Rheinmetall-Aktie legt am Mittwoch im XETRA-Handel um 4,21 Prozent auf 1.646,50 Euro zu.

DJG/DJN/gos

DOW JONES