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Heute im FokusDAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO Papperger nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Rüstungsaktien im Fokus
Donald Trump äußert Bereitschaft zu Waffenstillstand trotz Hormus-Blockade. Airbus-Aktie: Milliardenauftrag aus Kanada für Tanker-Flotte gesichert. Unilever-Aktie: Milliardenfusion mit McCormick nimmt Gestalt an. Toyota-Einstieg bei Brennstoffzellen-Joint-Venture geplant. FRIEDRICH VORWERK: Gewinnsprung ermöglicht deutliche Dividendenanhebung.
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