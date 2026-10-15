Starlink-Drosselung in der Ukraine beendet - SpaceX-Aktie im Minus

Drosselung aufgehoben

15.10.26 15:37 Uhr

Eine Drosselung des militärisch genutzten Satelliteninternets in der Ukraine ist Berichten zufolge nach etwas mehr als einem Tag wieder aufgehoben.

Die Funktion des militärischen Pakets von Starlink - Starshield - bei schnellen Bewegungen sei wiederhergestellt, meldeten mehrere ukrainische Medien unter Berufung auf Quellen im Verteidigungsministerium. Die Behörde prüfe jedoch weiter die Umstände und Gründe für die am Mittwoch aufgetretene Beschränkung, hieß es. Eine offizielle Bestätigung stand noch aus.

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Die ukrainische Armee setzt bei ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg die militärische Version des Satelliteninternets von Starlink ein. Dieses nutzt sie auch für die Steuerung von weitreichenden Drohnen. Am Mittwoch gab es Berichte über Geschwindigkeitsbeschränkungen bei der Nutzung von 160 Kilometern pro Stunde und weniger, die später von Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigt wurden. Dies soll zum Scheitern von ukrainischen Drohneneinsätzen geführt haben.

Starlink gehört zum Konzern SpaceX des US-Technik-Unternehmers Elon Musk. Dieser sagte dazu, das US-Militär und US-Präsident Donald Trump hätten über die Begrenzung des militärischen Starlink-Ablegers Starshield zu entscheiden. Starlink hingegen werde als kommerzieller Dienst nur für zivile und für Verteidigungszwecke, aber nicht für militärische Offensiven genutzt.

Die an der NASDAQ gelistete SpaceX-Aktie verliert zeitweise 5,82 Prozent auf 143,31 US-Dollar.

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KIEW (dpa-AFX)