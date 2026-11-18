Drosselung in der Ukraine

Selenskyj hält an der Kritik an der Starshield-Grenze fest, SpaceX widerspricht, doch wer hat sie verhängt und was bedeutet der Streit für die Aktie?

• Der Konflikt um die Begrenzung bleibt offen, beeinflusst die SpaceX-Aktie positiv, Analysten bewerten die Aktie weiterhin als Kauf, und die Klärung der Verantwortlichkeit ist entscheidend für den weiteren Verlauf.

• SpaceX weist die Darstellung Kiews zurück und erklärt, dass die US-Regierung über die Nutzungsgrenzen entscheidet, während politische und regulatorische Bedenken in der EU und den USA bestehen.

• Ukrainischer Präsident Selenskyj kritisiert weiterhin die Geschwindigkeitsbegrenzung bei Starshield, die in den besetzten Gebieten gilt und die Einsatzfähigkeit ukrainischer Drohnen einschränkt.

Selenskyj hält an seiner Kritik an der Drosselung fest

SpaceX weist die Darstellung aus Kiew entschieden zurück

Senatoren in Washington verlangen Antworten zur Drosselung

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte gestern, die Geschwindigkeitsbegrenzung bei Starshield gelte in den besetzten Gebieten weiter. Für SpaceX wächst damit der politische Druck, während die an der NASDAQ gelistete Aktie vorbörslich zeitweise um 0,85 Prozent auf 142,90 US-Dollar zulegt.

Selenskyj hält an der Kritik fest

Starshield ist die für Regierungs- und Sicherheitszwecke entwickelte Version des Starlink-Netzes von SpaceX. Selenskyj schrieb auf X, man bespreche das Thema mit der amerikanischen Seite. Die Begrenzung führt dazu, dass ukrainische Drohnen, die schneller als rund 161 Kilometer pro Stunde fliegen, die Verbindung verlieren.

Am Freitag schrieb Selenskyj, die Grenze betreffe die gesamte Frontlinie und mache es unmöglich, Abfangdrohnen gegen strahlgetriebene Schaheds einzusetzen. Am Sonntag sagte er, Russland habe mit Angriffen auf Umspannwerke und Frontziele Erfolg, weil Starshield nicht die volle Leistung habe. Zugleich forderte er die USA auf, die volle Betriebsgeschwindigkeit wiederherzustellen.

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Die Vorwürfe zielen damit auf einen Dienst, den SpaceX betreibt, auch wenn offen ist, wer die Grenze gesetzt hat. Genau an dieser Frage entscheidet sich, ob das Unternehmen oder die US-Regierung im Mittelpunkt der Kritik steht.

Wer die Grenze setzt, bleibt offen

SpaceX wies die ukrainische Darstellung am Donnerstag zurück: Das sei falsch, es habe keine Änderung gegeben. Musk erklärte, die US-Regierung entscheide über Geschwindigkeits- und Nutzungsgrenzen bei Starshield, nicht SpaceX. Wer die Beschränkung verhängt hat, ist laut Forbes unklar.

Die EU-Kommission nannte die Berichte über Störungen am Donnerstag laut ihrem Sprecher äußerst besorgniserregend und im Fall einer Bestätigung inakzeptabel. Die demokratischen Senatoren Jeanne Shaheen und Chris Coons schrieben in einem Brief, die Beschränkungen im Oktober und November 2026 ließen die beunruhigende Möglichkeit zu, dass solche Schwachstellen auch in Systemen bestehen, auf die sich die US-Regierung verlässt.

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Neu ist der Konflikt nicht: Die Drosselung im Oktober dauerte mehrere Tage, bis die Ukraine am 26. Oktober wieder auf Starlink und Starshield zugreifen konnte. Musk warf Kiew damals vor, Nutzungsbedingungen verletzt zu haben. Der Streit hat sich damit von einem Streit zwischen Unternehmen und Kunde zu einer Frage der Zuständigkeit in Washington entwickelt.

Analystenbild zur SpaceX-Aktie

Das Analystenbild ist laut TipRanks freundlich. Der Konsens lautet Strong Buy, von 34 Analysten stufen 28 mit Buy, 5 mit Hold und einer mit Sell ein. Das mittlere Kursziel liegt bei 267,76 US-Dollar, die Spanne reicht von 140 bis 800 US-Dollar. Citi hob mit Analyst John Godyn am Dienstag das Kursziel von 240 auf 280 US-Dollar an und bleibt bei Buy. Cantor Fitzgerald (Colin Canfield) nannte am selben Tag 345 US-Dollar bei Buy, JPMorgan (Doug Anmuth) am Montag 500 US-Dollar bei Buy.

Die Studien fallen in die Tage des Streits und lauten durchweg auf Buy.

Darauf achten SpaceX-Anleger jetzt

Entscheidend wird, ob die US-Seite klärt, wer die Begrenzung verhängt hat, und ob Starshield an der Front wieder mit voller Geschwindigkeit läuft. Davon hängt ab, ob der Streit für SpaceX ein Reputationsthema bleibt oder in eine Untersuchung mündet.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

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