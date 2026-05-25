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Druck auf Leerverkäufer

S&P-Ranking: Bei diesen US-Aktien könnte es zum Shortsqueeze kommen - Quanten und KI im Visier

26.05.26 03:16 Uhr
S&P: Bei diesen US-Aktien besteht ein erhöhtes Shortsqueeze-Risiko - Quanten und KI an Wall Street im Visier | finanzen.net

Leerverkäufer geraten bei mehreren US-Aktien zunehmend unter Druck. Laut S&P weisen insbesondere einige spekulative Wachstumswerte derzeit ein besonders hohes Shortsqueeze-Potenzial auf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
0,66 EUR 0,01 EUR 1,62%
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BigBear.ai
3,58 EUR 0,01 EUR 0,20%
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Hims & Hers Health
21,58 EUR 1,54 EUR 7,68%
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indie Semiconductor
4,06 EUR 0,33 EUR 8,76%
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Quantum Computing Inc Registered Shs
12,31 USD 0,90 USD 7,89%
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Serve Robotics Inc Registered Shs
8,70 USD -0,11 USD -1,25%
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SoundHound AI
8,17 USD -0,15 USD -1,80%
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Strive Inc Registered Shs -A-
15,72 EUR -0,68 EUR -4,15%
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United States Antimony Corp
8,42 USD 0,22 USD 2,68%
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Wolfspeed
61,46 EUR 0,72 EUR 1,19%
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• Hims & Hers, United States Antimony und BigBear.ai führen das Ranking beim "Short Squeeze Score" an
• Mehrere weitere US-Aktien erreichen ebenfalls erhöhte Werte und gelten damit als anfällig für starke Gegenbewegungen
• SoundHound AI, Serve Robotics und Beyond Meat liegen im Ranking dagegen deutlich weiter hinten

In ihrem aktuellen Long/Short-Report bewertet S&P Global Market Intelligence verschiedene US-Aktien anhand des sogenannten "Short Squeeze Score". Der Indikator soll zeigen, bei welchen Titeln der Druck auf Leerverkäufer besonders hoch ist, womit das Risiko einer erzwungenen Eindeckung steigt.

Was hinter einem Shortsqueeze steckt

Ein Shortsqueeze entsteht, wenn Anleger auf fallende Kurse gesetzt haben und ihre Leerverkaufspositionen plötzlich unter Druck geraten. Steigt der Kurs einer stark geshorteten Aktie unerwartet deutlich an, müssen Shortseller ihre Positionen häufig schließen, indem sie die zuvor leerverkauften Aktien zurückkaufen. Dieser zusätzliche Kaufdruck kann die Aufwärtsbewegung weiter beschleunigen und zu teils extremen Kurssprüngen innerhalb kurzer Zeit führen. Als besonders anfällig für dieses Phänomen gelten Aktien mit hoher Short-Positionierung, einer begrenzten Verfügbarkeit leihbarer Aktien und starkem Handelsmomentum.

Diese Aktien führen das Ranking an

Den höchsten im Report genannten "Short Squeeze Score" von 7 erreichen laut S&P die Telemedizin- und Gesundheitsplattform Hims & Hers Health, der Rohstoff- und Antimonproduzent United States Antimony sowie das KI- und Analysesoftware-Unternehmen BigBear.ai. Direkt dahinter folgen weitere Unternehmen mit ebenfalls erhöhtem Shortsqueeze-Potenzial.

Es folgen das Quantencomputing-Unternehmen Quantum Computing sowie der Chiphersteller indie Semiconductor mit einem "Short Squeeze Score" von 6. Ebenfalls im Mittelfeld liegen das Asset-Management-Unternehmen Strive mit einem Score von 5 sowie der Chiphersteller Wolfspeed mit einem Score von 4.

SoundHound AI, Serve Robotics und Beyond Meat liegen weiter hinten

Der Spezialist für Sprach-KI SoundHound AI, das Robotikunternehmen Serve Robotics sowie Beyond Meat, ein Hersteller von veganen Fleischersatzprodukten, erreichen lediglich einen "Short Squeeze Score" von 3 und liegen damit deutlich hinter den Spitzenreitern des Rankings.

Der Report macht dabei deutlich, dass eine hohe Short-Positionierung allein nicht automatisch mit einem hohen Shortsqueeze-Potenzial gleichzusetzen ist. Laut S&P fließen weitere Faktoren in die Bewertung ein. So basiert der "Short Squeeze Score" auf einem proprietären Modell, das Transaktionsdaten nutzt, um Aktien zu identifizieren, bei denen Leerverkäufer unter erhöhtem Kapitaldruck stehen und daher Positionen eher eindecken könnten. Zudem verweist S&P unter anderem auf Faktoren wie "Utilization", Leihkosten ("Cost of Borrow") sowie den Anteil verlustträchtiger Short-Positionen ("% Out the Money") als relevante Indikatoren für mögliche Shortsqueeze-Situationen.

Muster erkennbar

Auffällig in dem S&P-Bericht ist vor allem, dass viele Unternehmen mit hohen Scores aus besonders spekulativen, stark diskutierten oder trendgetriebenen Marktsegmenten stammen. Dazu gehören unter anderem Künstliche Intelligenz und Zukunftstechnologien wie bei BigBear.ai oder Quantum Computing, aber auch Halbleiter- und Infrastrukturwerte wie indie Semiconductor.

Ein weiteres Muster: Unternehmen mit den höchsten Scores sind häufig keine etablierten Blue Chips, sondern eher wachstumsorientierte oder verlustträchtige Firmen mit vergleichsweise hoher Unsicherheit bei der Bewertung. Dadurch entstehen stärkere Meinungsunterschiede zwischen Bullen und Bären - ein typisches Umfeld für erhöhte Shortseller-Aktivität.

Was das für Anleger bedeutet

Diese Daten zeigen, welche US-Aktien derzeit besonders stark unter Beobachtung von Leerverkäufern stehen. Hohe "Short Squeeze Scores" deuten auf ein erhöhtes Risiko abrupter Kursbewegungen hin, falls Shortseller gezwungen werden, Positionen einzudecken.

Für Anleger sind solche Titel vor allem eines: hochvolatil. Die möglichen Kursausschläge können erheblich sein - in beide Richtungen. Wer sich in diesen Aktien engagiert, sollte deshalb die erhöhte Schwankungsanfälligkeit und das spekulative Umfeld berücksichtigen.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com, Maxx-Studio / Shutterstock.com

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