Druck aus China und USA

Die Mercedes-Aktie erholt sich vom Jahrestief, doch Prognosesenkung, China-Schwäche und Fragen aus Washington bremsen: Reicht die Gegenbewegung für einen versöhnlichen Monatsabschluss?

• Analysten sind überwiegend zurückhaltend, Kursziele wurden gesenkt, und politische Unsicherheiten durch US-Behörden bezüglich China-Verbindungen könnten die Aktie weiter belasten.

• Das Geschäft von Mercedes ist durch Herausforderungen in China, gesunkene Margen und eine Prognosesenkung belastet, während das elektrische Wachstum voranschreitet.

• Die Mercedes-Aktie zeigt weiterhin einen intakten Abwärtstrend, konnte sich vom Jahrestief am Dienstag leicht erholen, bleibt jedoch insgesamt schwach.

Chartbild spricht weiter für einen intakten Abwärtstrend

Analysten bleiben bei Mercedes-Aktie überwiegend zurückhaltend

Brief aus Washington sorgt für zusätzliche Unsicherheit

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Die Mercedes-Aktie setzt ihre Erholung fort: Zeitweise legt sie im XETRA-Handel um 0,36 Prozent auf 38,83 Euro zu. Vom Jahrestief am Dienstag hat sich der Titel damit etwas gelöst, doch der Abwärtstrend ist im Chartbild nicht gebrochen. Ob der November versöhnlich endet, entscheidet sich auch an Prognose, China-Geschäft und einer Anfrage aus Washington.

Mercedes-Aktie erholt sich im intakten Abwärtstrend

Am Dienstag erreichte die Aktie im XETRA-Handel mit 37,09 Euro ein 52-Wochen-Tief, am Mittwoch begann die Erholung. Zum 52-Wochen-Hoch von 62,34 Euro aus dem Anfang Januar 2026 bleibt der Abstand groß.

Der mittelfristige Trend ist seit Mitte September 2026 negativ, die Gegenbewegung gilt im Chartbild als Impuls in einem intakten Abwärtstrend. Am Montag zeigte sich ein Hammer, also eine Kerze mit langem unteren Schatten, als mögliches Umkehrsignal; es bestätigte sich zunächst nicht. Solange der Trend nicht dreht, bleibt die Erholung eine Gegenbewegung. Entscheidend ist damit, ob die Aktie das Tief vom Dienstag verteidigt.

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Prognosesenkung und China-Schwäche belasten das Geschäft

Den Rahmen setzte Mercedes Ende Oktober: Die bereinigte Umsatzrendite Cars soll 2026 nur noch 2 bis 3 Prozent erreichen, zuvor waren 3 bis 5 Prozent vorgesehen. Das Konzern-EBIT soll auf Vorjahresniveau liegen statt deutlich darüber. Als Gründe nannte das Unternehmen ein zunehmend herausforderndes Marktumfeld in China und höhere Kosten im vierten Quartal.

In den Quartalszahlen stieg das berichtete Konzern-EBIT auf 1,77 Milliarden Euro, vor allem wegen geringerer Anpassungen als im Vorjahr. Das bereinigte EBIT sank dagegen um 15 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro. Der Absatz der Cars ging um 8 Prozent zurück, vor allem wegen der Lage in China. Konzernchef Ola Källenius erklärte, die Marktbedingungen seien im Jahresverlauf noch herausfordernder geworden; Kostendisziplin sowie Vans und Financial Services hätten den Gegenwind abgefedert. Der vollelektrische Absatz wuchs zugleich um 61 Prozent.

Ab Dezember bietet Mercedes zudem erneut ein freiwilliges Abfindungsprogramm für indirekte Bereiche in Deutschland an. Operativ steht damit die Marge im Autogeschäft im Mittelpunkt. Elektro-Wachstum und Sparmaßnahmen bilden den Gegenpol, gleichen die Schwäche in China im Quartal aber nicht aus.

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Kursziele sinken, Washington fragt nach

JPMorgan-Analyst Jose Asumendi senkte in einer Studie vom Mittwoch das Kursziel von 70 auf 50 Euro und bestätigte Overweight. Er kappte die Ergebnisschätzungen wegen geringerer Margenannahmen im Kerngeschäft. Jefferies hatte am 10. November 2026 auf Hold abgestuft. RBC Capital stuft mit Hold ein, das Kursziel von 38 Euro (Tom Narayan, 20. November 2026) liegt unter dem Kurs vom Freitag. Die Einschätzungen reichen damit von Zurückhaltung bis zu Aufwärtspotenzial. Sieben von elf Analysten stufen laut TipRanks mit Hold ein, keiner mit Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 48,35 Euro.

Hinzu kommt ein politisches Thema. Laut Reuters fordern der Vorsitzende John Moolenaar und der ranghöchste Demokrat Ro Khanna des China-Sonderausschusses des US-Repräsentantenhauses in einem Brief Auskunft zu Chinaverbindungen und Technologiepartnerschaften. Sie sehen in der Beteiligung chinesischer Investoren von rund 20 Prozent erhebliche Risiken und verlangen Antworten bis 1. Dezember. Mercedes erklärte, man werde kooperieren; das Unternehmen agiere unabhängig unter Leitung des Vorstands, die Anteilseigner hätten keine Vorstandssitze und keine Managementbefugnis. Für die Aktie bleibt das ein Unsicherheitsfaktor, solange offen ist, wie der Ausschuss auf die Antworten reagiert.

Daher dürften Anleger die Frist des China-Sonderausschusses im Blick behalten: Mit der Antwort von Mercedes zeigt sich, ob die Anfrage ein Einzelfall bleibt oder die Aktie weiter belastet. Parallel bleibt entscheidend, ob der Titel sein Jahrestief verteidigt und die Gegenbewegung trägt.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

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