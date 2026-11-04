Oracle-Aktie etwas höher: Was der geplatzte Tencent-Deal für den KI-Konzern bedeutet

Druck aus Washington

04.11.26 17:08 Uhr

Oracle soll einen Chip-Leasingvertrag mit Tencent auf Druck aus Washington gekündigt haben, doch wiegt der Verlust schwerer als der Finanzierungsbedarf?

• Trotz finanzieller Herausforderungen bleiben Analysten überwiegend optimistisch für die Aktie, wobei die Erreichung der ambitionierten Wachstumsziele von Oracle von der weiteren politischen Entwicklung und der Finanzierungssicherheit abhängt.

• Der Wegfall des 7-Milliarden-Dollar-Vertrags ist für Oracle wirtschaftlich überschaubar, doch die Finanzierung des Wachstums bleibt angespannt, da das Unternehmen stark auf frisches Kapital angewiesen ist.

• Oracle hat einen bedeutenden Chip-Leasingvertrag mit Tencent in Südostasien aufgrund politischen Drucks gekündigt, was die Grenzen politischer Einflussnahme auf das Geschäft mit KI-Hardware in der Region verdeutlicht.

Ein politischer Eingriff trifft Oracles Geschäft in Südostasien

Frisches Kapital und hohe Verbindlichkeiten prägen die Lage zusätzlich

Analysten bleiben mehrheitlich bei positiven Einstufungen

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Oracle hat einen Chip-Leasingvertrag mit Tencent gekündigt, nachdem die Trump-Regierung Druck auf das Geschäft ausgeübt hatte. Das berichtete die Financial Times am Mittwoch. Der Fall verdeutlicht, wie stark politische Vorgaben inzwischen das Geschäft mit KI-Kapazitäten in Asien beeinflussen.

Oracle verliert Tencent-Auftrag unter politischem Druck

Der Vertrag war laut Financial Times im Oktober unterzeichnet worden und hatte ein geschätztes Volumen von 7 Milliarden US-Dollar. Er sollte Tencent fünf Jahre lang Zugang zu rund 100.000 fortgeschrittenen KI-Chips in mehreren Oracle-Rechenzentren in Südostasien verschaffen. Diese Chips sind in China aufgrund von Beschränkungen aus Washington und Peking nicht verfügbar. Für Tencent wäre es der größte Leasingvertrag im Ausland gewesen.

Dem Bericht zufolge hatten US-Beamte Oracle auf Bedenken hinsichtlich des Geschäfts angesprochen. Gleichzeitig erhielt Tencent Besuch von hochrangigen Vertretern aus Guangdong, die das Unternehmen aufforderten, heimische chinesische Chips zu unterstützen. In diesem Zusammenhang verweist die Zeitung auch auf eine Vorgabe von NVIDIA: Cloud-Kunden müssen demnach mindestens 51 Prozent ihrer Services an nicht-chinesische Firmen verkaufen. Während ByteDance und Alibaba weiterhin große Chip-Leasingverträge mit US-Anbietern unterhalten, ist Oracle ein wichtiger Lieferant von ByteDance und betreibt mehrere Rechenzentren in Malaysia.

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Der Fall zeigt, wie eng politische Vorgaben aus Washington und Peking das Geschäft mit KI-Kapazitäten in Asien begrenzen. Dabei handelt es sich offenbar eher um einen einzelnen Eingriff als um einen grundsätzlichen Rückzug Oracles aus der Region.

Finanzierung bleibt bei Oracle die größere Baustelle

Wirtschaftlich betrachtet dürfte der Wegfall des Tencent-Vertrags für Oracle allerdings überschaubar bleiben. Auf fünf Jahre verteilt entspräche das Volumen von 7 Milliarden US-Dollar rechnerisch rund 1,4 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Beim Investor Day am vergangenen Mittwoch stellte Oracle für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von mindestens 90 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Dennoch kommt der Verlust des Auftrags zu einem ungünstigen Zeitpunkt, denn die Finanzierung des geplanten Wachstums bleibt eine Herausforderung.

Erst am Montag hatte Oracle die Preisfestsetzung für eine Kapitalaufnahme aus Aktien und Anleihen im Gesamtumfang von 20 Milliarden US-Dollar mitgeteilt. Der Ausgabepreis der Aktien lag bei 116,00 US-Dollar und damit 11,2 Prozent unter dem Schlusskurs vom Freitag. Zum 31. August standen laut Oracle Notes Payable und sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 125,34 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Dem stand ein Umsatz von 67,36 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2026 gegenüber.

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Reuters zufolge gilt Oracle deshalb als Brennpunkt der Sorgen um die Kosten der KI-Infrastruktur. Anders als Microsoft oder Amazon verfüge das Unternehmen nicht über eine vergleichbar breite Umsatzbasis und sei stark vom verlustreichen OpenAI abhängig. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum Meldungen über neue oder wegfallende Aufträge bei Oracle auch unter dem Gesichtspunkt der Finanzierbarkeit betrachtet werden. Das Unternehmen finanziert einen erheblichen Teil seines Wachstums mit frischem Kapital.

Ziele und Analystenbild für KI-Anleger

Wie ambitioniert die Wachstumspläne sind, zeigen die beim Investor Day vorgestellten Ziele: Bis zum Geschäftsjahr 2030 will Oracle einen Umsatz von mehr als 225 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von über 21 US-Dollar je Aktie erreichen. Positiven Free Cashflow erwartet das Unternehmen ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2028. Emarketer-Analyst Jacob Bourne erklärte Reuters zufolge am Tag des Investor Day, Oracle versuche zu zeigen, dass hinter den massiven Ausgaben für KI-Infrastruktur eine klare Strategie stecke. Die Prognosen seien jedoch ehrgeizig und keineswegs garantiert.

Trotz der bestehenden Finanzierungsrisiken bleiben die Analysten mehrheitlich zuversichtlich. Von insgesamt 33 Analysten empfehlen auf TipRanks 28 die Aktie zum Kauf, vier stufen sie mit Hold ein und einer spricht eine Verkaufsempfehlung aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 242,50 US-Dollar und damit mehr als doppelt so hoch wie der Ausgabepreis der neuen Aktien. Vom aktuellen Kursniveau ist das Kursziel der Experten ebenfalls weit entfernt: Mit einem Plus von 0,20 Prozent notiert die Oracle-Aktie am Mittwoch an der NYSE bei 126,44 US-Dollar.

Für KI-Anleger ergibt sich damit ein gemischtes Bild: Die Analysten sehen weiterhin erhebliches Potenzial für die Oracle-Aktie. Ob das Unternehmen seine ambitionierten Wachstumsziele erreichen kann, hängt jedoch auch davon ab, ob die Finanzierung gesichert bleibt und die Lieferbeziehungen nicht durch weitere politische Eingriffe beeinträchtigt werden.

Claudia Stephan, Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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