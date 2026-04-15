DAX24.203 +0,6%Est505.964 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5900 +1,2%Nas24.016 +1,6%Bitcoin63.070 -0,5%Euro1,1785 -0,1%Öl95,67 +0,8%Gold4.818 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 AIXTRON A0WMPJ Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX fester -- Heideldruck mit Gewinnwarnung -- AIXTRON: Wandelanleihe -- CATL, Him & Hers, Daikin, Quantentitel, TSMC, Gerresheimer, Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
DocMorris-Aktie mit Höhenflug: Online-Apotheke wächst und verringert Verlust - auch Redcare fliegt hoch DocMorris-Aktie mit Höhenflug: Online-Apotheke wächst und verringert Verlust - auch Redcare fliegt hoch
Nach Elliott-Einstieg: Daikin-Aktie mit starkem Kurssprung - Anleger setzen auf strategische Neuausrichtung Nach Elliott-Einstieg: Daikin-Aktie mit starkem Kurssprung - Anleger setzen auf strategische Neuausrichtung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Druck wird größer

Alphabet-Aktie etwas tiefer: EU fordert Google zur Offenlegung von Suchmaschinendaten auf

16.04.26 13:27 Uhr
EU greift durch: Google soll Suchdaten preisgeben - Alphabet-Aktie gibt an der NASDAQ leicht nach | finanzen.net

Die Europäische Union (EU) hat der Alphabet-Tochter Google Richtlinien zur Offenlegung ihrer Suchdaten für Dritte vorgelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
285,35 EUR -0,45 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

amit soll der Suchmaschinenkonzern die digitalen Kartellvorschriften der EU erfüllen. Die EU-Kommission hatte im Januar ein Verfahren eingeleitet, um Google bei der Einhaltung der Vorgaben des Gesetzes über digitale Märkte (Digital Markets Act - DMA) zu unterstützen. Am Donnerstag teilte die EU mit, dass sie dem Unternehmen nun vorläufige Ergebnisse übermittelt habe, die darauf abzielen, anderen Suchmaschinen Zugang zu Daten wie Rankings und Suchanfragen zu gewähren.

"Ziel der Maßnahmen ist es, Online-Suchmaschinen von Drittanbietern, den sogenannten 'Datenbegünstigten', zu ermöglichen, ihre Suchdienste zu optimieren und die Position von Google Search anzufechten", erklärte die Kommission.

Google erklärte daraufhin, der Vorschlag der Kommission würde das Unternehmen zwingen, Daten aus sensiblen Suchanfragen an Dritte weiterzugeben. "Wir werden uns weiterhin energisch gegen diese Übergriffigkeit wehren, die weit über das ursprüngliche Mandat des DMA hinausgeht und die Privatsphäre und Sicherheit der Menschen gefährdet", sagte Clare Kelly, die leitende Anwältin des Unternehmens für Wettbewerbsrecht.

Die Google-Aktie verliert vorbörslich an der NASDAQ leicht um 0,34 Prozent auf 333,32 US-Dollar.

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
09.02.2026Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Alphabet A (ex Google) OverweightBarclays Capital
05.02.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
05.02.2026Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
02.02.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Alphabet A (ex Google) OverweightBarclays Capital
05.02.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
05.02.2026Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
02.02.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
30.10.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen