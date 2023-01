Deutsche Post-Aktie stabil: Anscheinend Rückzug aus Briefgeschäft geplant

Das Papier verliert am Dienstag zeitweise um 0,04 Prozent auf 39,90 Euro und pendelt damit weiter um runde 40-Euro-Marke. Händler vermuteten hinter den Überlegungen eher ein Druckmittel gegenüber den Arbeitnehmern.

Laut der Zeitung "Die Welt" gebe es bei der Deutschen Post Planspiele, aus der sogenannten "Universaldienstleistung" auszusteigen und die Pflicht einer flächendeckenden Briefzustellung an den Staat zurückzugeben. In diesem Zusammenhang seien 220.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Ein Händler wertete die Überlegungen als Warnschuss in Richtung der Gewerkschaft Verdi, die angesichts der hohen Inflation 15 Prozent mehr Gehalt für die Tarifangestellten der Post fordere. Gleichzeitig habe die Briefzustellung ihre Wichtigkeit im Konzern längst verloren.

/niw/tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com