Boeing-Aktie vorbörslich im Plus: FAA ordnet Überprüfung von Boeing 737 an

Dies wurde veranlasst, nachdem ein Betreiber im September meldete, dass bei drei Boeing 737 Flugzeugen die Druckschalter bei einem Funktionstest am Flügel versagt hätten. Ein Ausfall dieser Funktion könnte dazu führen, dass bei einer Flughöhe von 3050 m das Kabinenhöhenwarnsystem nicht aktiviert wird. Dadurch könnte der Sauerstoffgehalt gefährlich sinken. Die Anweisung betrifft in den USA 2502 Flugzeuge und weltweit 9315.Die an der NYSE notierte Boeing-Aktie legt vorbörslich um 0,40 Prozent auf 223,50 Dollar zu.

Washington (Reuters)

Bildquellen: Boeing