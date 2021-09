DSGV: Über 90 Prozent der KMU schlossen 2020 in Gewinnzone ab

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) in Deutschland haben die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie laut einer Umfrage des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) bislang besser verkraftet als von vielen befürchtet. Über 90 Prozent der KMU haben das Jahr 2020 der Untersuchung zufolge in der Gewinnzone abgeschlossen - auch wenn im Corona-Jahr 2020 einzelne Unternehmen in fast allen Branchen herbe Rückschläge hätten wegstecken müssen.

"Wir erwarten auch künftig keine Insolvenzwelle", betonte DSGV-Präsident Helmut Schleweis bei einer Pressekonferenz. "Deutschlands Mittelständler sind flexibel, und sie sind finanziell gut ausgestattet", hob er hervor. "Dadurch waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie weniger dramatisch als befürchtet." Über alle Branchen beträgt der Anteil der Unternehmen, die 2020 coronabedingt einen bilanziellen Verlust erlitten haben, im Durchschnitt knapp 7 Prozent, so der S-Mittelstands-Fitnessindex, für den der DSGV die Jahresabschlüsse von mehreren hunderttausend Firmenkunden der Sparkassen mit bis zu 250 Millionen Euro Jahresumsatz untersuchte.

In den allermeisten Fällen reichten die Kapitalpuffer demnach aus, um Verluste zu kompensieren. Bei nur 0,7 Prozent der Unternehmen überstiegen die Verluste das Eigenkapital. In rund der Hälfte dieser Fälle konnte durch Nachschüsse trotzdem ein positiver Eigenkapitalbestand erhalten werden, so der DSGV. "Deutschlands Mittelständler sind dank ihrer Flexibilität und der soliden Kapitalpolster, die sie in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, im Großen und Ganzen vergleichsweise gut durch die schwierige Zeit der coronabedingten Einschränkungen gekommen", sagte Schleweis.

Wachstumstreiber weiter intakt

Vieles deute aktuell "auf eine konsequente wirtschaftliche Erholung hin". Zwar bestünden Lieferengpässe bei Halbleitern und Materialknappheit im Bau, und die Energie- und Rohstoffkosten stiegen. Mittelfristig werde aber insgesamt wieder eine Normalisierung erwartet. "Die grundsätzlichen Wachstumstreiber sind weiterhin intakt", konstatierte der DSGV-Präsident. Unter der Annahme, dass es keinen weiteren Lockdown gibt, erwartete er für 2021 ein starkes Wachstum in allen Branchen. In einigen Branchen könne das Vorkrisenniveau in diesem Jahr aber noch nicht wieder erreicht werden.

Das Gastgewerbe zum Beispiel werde mit rund 14 Prozent Umsatzwachstum in diesem Jahr nur einen relativ kleinen Teil seiner hohen Corona-Verluste wieder einspielen. Der Metall-, Maschinen- und Fahrzeugbau könne hingegen aufgrund der guten Exportlage und der wieder anziehenden heimischen Konjunktur deutliche Zuwachsraten verzeichnen. Die Umsätze würden hier auch in den kommenden Jahren weiter wachsen. "Denn erstens ist das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht, und zweitens bedeutet der Umbau zu mehr Nachhaltigkeit kräftige Investitionen", betonte Schleweis.

Mit der Transformation zu einer stärker durch Nachhaltigkeit geprägten Wirtschaftsweise stehe die nächste Mammutaufgabe ins Haus. Der Umbau zu mehr Nachhaltigkeit sei "wahrscheinlich das größte Investitionsprogramm dieser Dekade". Die Mittelständler trieben den Umbau Richtung Nachhaltigkeit bereits engagiert voran. Sie hätten solide Eigenkapitalreserven aufgebaut und verfügten über komfortable Liquiditätspuffer, wie Bilanzanalysen der Sparkassen-Finanzgruppe zeigten.

In Umfragen unter den Firmenkundenexperten der 371 Sparkassen hätten zwei Drittel berichtet, dass ihre Firmenkunden den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft eher als Chance sähen, nur für rund 20 Prozent überwiegen demnach die Risiken. Mehr als die Hälfte der befragten Experten berichten, ihre Firmenkunden hätten bereits konkrete Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel Investitionen in CO2-effiziente Produktionstechnologien.

