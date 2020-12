DSGV übernimmt 2021 Federführung der Deutschen Kreditwirtschaft

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) übernimmt zum 1. Januar 2021 die Federführung in der Deutschen Kreditwirtschaft (DK), dem Zusammenschluss der kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände in Deutschland. "Die deutsche Kreditwirtschaft steht 2021 vor großen Herausforderungen", sagte DSGV-Präsident Helmut Schleweis. Die Kreditinstitute hätten eine besondere Verantwortung, "in der Corona-Pandemie ihrer dienenden Funktion für die Volkswirtschaft gerecht zu werden". Zugleich müssten Digitalisierung und Klimaschutz vorangetrieben werden. Hier werde die DK "stärker als bisher als gemeinsames Sprachrohr gefordert sein", betonte Schleweis.

Neben den aktuell im Vordergrund stehenden Folgen der Corona-Pandemie stünden im kommenden Jahr zusätzlich weitreichende Regulierungsvorhaben auf der politischen Agenda. Es werde darum gehen, für die Kreditwirtschaft verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die der vielfältigen Struktur des deutschen Bankenmarktes gerecht würden und seine Wettbewerbsfähigkeit stärkten. Den Angaben zufolge zählt hierzu insbesondere die Einführung eines digitalen Euros.

Bei der Umsetzung des finalen Baseler Rahmenwerks (Basel 3) werde sich die DK dafür einsetzen, dass europäischen Besonderheiten wie dem Mittelstandsgeschäft angemessen Rechnung getragen werde und die deutschen Institute nicht deutliche Wettbewerbsnachteile gegenüber Banken außerhalb des Kontinents erführen. Ein Provisionsverbot lehne die DK ab, betonte der DSGV zudem. Eine qualifizierte Anlageberatung sei "in Zeiten niedrigster Zinsen wichtiger denn je". Deshalb müssten Sparer diese auch in der Fläche und unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten erhalten. Hierfür werde sich die DK im Rahmen der Überprüfung der Finanzmarktrichtlinie Mifid einsetzen.

In der Deutschen Kreditwirtschaft arbeiten der DSGV, der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), der Bundesverband deutscher Banken (BdB), der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands und der Verband deutscher Pfandbriefbanken zusammen. Die Spitzenverbände beziehen bei einer Vielzahl wichtiger Arbeitsgebiete wie Aufsichts-, Steuer- und Zahlungsverkehrsfragen gemeinsam Position. Die Federführung wechselt jährlich zwischen DSGV, BdB und BVR. 2020 hatte der BVR den Vorsitz inne.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2020 03:43 ET (08:43 GMT)