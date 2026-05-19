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DSW: Unicredit sollte "Taktik des Anschleichens" an Commerzbank beenden

20.05.26 13:15 Uhr
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DOW JONES--Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) fordert einen Dialog zwischen Unicredit und der Commerzbank. DSW-Vizepräsident Klaus Nieding appellierte auf der Commerzbank-Hauptversammlung an Unicredit-CEO Andrea Orcel: "Geben Sie die bisherige Taktik des Anschleichens und der Negativinformationen, ja Falschinformationen auf und setzen Sie sich mit dem Management der Commerzbank zusammen." Es sollte ein tragfähiges Zukunftskonzept entwickelt werden, "in dem auf alle Befindlichkeiten größtmöglich eingegangen wird".

Die DSW sei grundsätzlich für eine europäische Banken- und Kapitalmarktunion, es müssten auch grenzüberschreitende innereuropäische Fusionen grundsätzlich möglich sein, um Wettbewerbern in den USA und China etwas entgegenzusetzen. Allerdings mahnte er an, "nicht den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen". Erforderlich sei ein Regulierungssystem, das in der Lage ist, Megabanken, die durch grenzüberschreitende Fusion entstehen, im Zweifel auch abwickeln zu können.

Er forderte auch den Bund auf, der noch etwa 12 Prozent an der Commerzbank hält, seinen Einfluss geltend zu machen. Der Bund sei es gewesen, der "sich mit dem wenig professionellen Verkauf des ersten Aktienpaketes nicht gerade mit Ruhm bekleckert und den Italienern damit erst die Tür geöffnet hat".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2026 07:16 ET (11:16 GMT)

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