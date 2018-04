Deutsche Bank-CEO Sewing strebt in Deutschland klare Marktführerschaft an

MAINZ (Dow Jones)--Der frisch gebackene Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, strebt mit dem Finanzkonzern die Marktführerschaft an: In der Nachrichtensendung "Heute-Journal" des ZDF sagte der Manager, die Bank will "in Deutschland klarer Marktführer in allen Bereichen sein und eine der führenden europäischen Investmentbanken bleiben."

Die Bank habe "die Skandale der Vergangenheit glücklicherweise hinter sich gelassen," nun müsse man sich auf das Geschäft konzentrieren: "Da sind wir solide gestartet. Aber wir müssen noch mehr nach vorne gehen, noch mehr mit unseren Kunden arbeiten und wir müssen unsere Erträge steigern. Und das meine ich, dass solide für uns nicht ausreicht."

Auf die Frage, welche Verantwortung der Aufsichtsratsvorsitzende Paul Achleitner für die Probleme der Deutschen Bank habe, wollte sich Sewing nicht äußern.

