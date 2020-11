Dt Börse: Ergebnisse zur Index-Reform erst am 24.11.

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse will die Ergebnisse zur Umfrage über die geplante Index-Reform erst am 24. November vorstellen. Bisher hatte es geheißen, eine entsprechende Mitteilung werde am 23.November vor 23.00 Uhr veröffentlicht. "Wir informieren die Öffentlichkeit nach dem derzeitigen Stand am 24. November morgens", sagte jetzt ein Sprecher der Deutschen Börse zu Dow Jones Newswires.

"Insgesamt haben uns über 600 Antworten von unterschiedlichsten Marktteilnehmern erreicht", so der Sprecher zu der seit Mittwochabend abgeschlossenen Konsultationsphase.

"Falls die Analyse der Umfrageergebnisse zu einer Anpassung der Indexregeln führen sollte, wird Stoxx mit der Umsetzung der Regeländerungen im Laufe des Jahres 2021 beginnen", ergänzte er.

Noch am Mittwoch hatte das Deutsche Aktieninstitut mehr Zeit gefordert und dabei unter anderem eine tiefere Diskussion darüber, ob der DAX künftig 30 oder 40 Werte enthalten solle.

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2020 04:56 ET (09:56 GMT)

Werbung