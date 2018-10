Dt. Börse. Tausch Linde AG in Linde plc zum 29.10. wirksam

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse hat am Mittwoch eine außerplanmäßige Anpassung in DAX bekannt gegeben. Im Rahmen der Fusion von Linde AG und Praxair Inc. werde die aktuell im Index befindliche zum Umtausch eingereichte Aktiengattung der Linde AG (ISIN DE000A2E4L75) durch die neuen Aktien der Linde plc (ISIN IE00BZ12WP82) ersetzt, teilte die Deutsche Börse am Abend mit.

Aufgrund der Fusion würden dabei 1,54 neue Aktien für jede alte Aktie getauscht. Die ISIN ändere sich von DE000A2E4L75 zu IE00BZ12WP82. Diese Änderungen würden zum 29. Oktober 2018 wirksam.

Nach den Regeln des Leitfadens der Aktienindizes der Deutschen Börse finde dieser Austausch mit zwei vollen Handelstagen Vorlauf statt.

Der nächste Termin für die ordentliche Überprüfung der Auswahlindizes der Deutschen Börse ist der 5. Dezember 2018.

