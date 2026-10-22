DT Cloud Star Acquisition: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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DT Cloud Star Acquisition präsentierte in der am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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