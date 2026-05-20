Duell hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Duell ließ sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Duell die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,68 Prozent auf 28,8 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net