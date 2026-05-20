Duell hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
21.05.26 06:35 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
1,50 EUR 0,01 EUR 0,33%
Duell ließ sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Duell die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,68 Prozent auf 28,8 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Duell
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Duell
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Werbung
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent