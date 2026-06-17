Duell veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

06:35

Duell gab am 02.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Duell ein EPS von -0,020 EUR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Duell mit einem Umsatz von insgesamt 39,5 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net