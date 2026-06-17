Duell veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Duell gab am 02.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Duell ein EPS von -0,020 EUR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Duell mit einem Umsatz von insgesamt 39,5 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,56 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Duell
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Duell
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Duell Aktie News
Duell Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Duell nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.