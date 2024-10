Dürr für entschlossenere deutsche Unterstützung für Israel

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Optionshandel in der Praxis (mit Options4Winners)

Heute im Fokus

TotalEnergies hebt Produktionsziel leicht an. Deutsche Autoindustrie gegen EU-Strafzölle. Triton verkauft offenbar großes RENK-Paket. Moody's bestätigt Commerzbank-Ratings. Rheinmetall- und RENK-Aktien im Aufwind: Rüstungswerte profitieren von Nahost-Spannungen. Nordex zieht Auftrag über 66 MW aus Großbritannien an Land. Northvolt spricht sich für Fabrik in Heide aus. GEA mit neuen Geschäftszielen.