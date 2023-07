Dürr nach Gerichtsbeschluss: GEG 'vom Kopf auf die Füße gestellt'

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Fraktionschef Christian Dürr wertet den vorläufigen Stopp des Heizungsgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht als Beleg für umfangreiche Änderungen an der Novelle. Auf diese hatte die FDP in der Ampel-Koalition mit SPD und Grünen gepocht. "Karlsruhe hält es angesichts der außergewöhnlich umfangreichen Änderungen für möglich, dass Rechte der Abgeordneten verletzt würden, würde das Gesetz diese Woche beschlossen", erklärte Dürr am frühen Donnerstagmorgen in Berlin. "Die Entscheidung unterstreicht daher, dass das Gebäudeenergiegesetz vom Kopf auf die Füße gestellt wurde." Die FDP werde den Gerichtsbeschluss selbstverständlich respektieren.

Innerhalb der Ampel-Koalition mit SPD und Grünen hatte insbesondere die FDP auf umfangreiche Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) gedrungen. Die für Freitag geplante Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) im Bundestag hatte das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch im Eilverfahren gestoppt. Die zweite und dritte Lesung dürfe nicht in der laufenden Sitzungswoche stattfinden, entschied das höchste deutsche Gericht. Es hatte Zweifel daran angemeldet, dass die Rechte der Abgeordneten ausreichend gewahrt blieben. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann hatte einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung gestellt./and/DP/zb