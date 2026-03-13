Duke Robotics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Duke Robotics hat am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Duke Robotics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,250 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 50,0 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,0 Millionen USD gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,570 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,500 USD erwirtschaftet worden.

Duke Robotics hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 0,38 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 245,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 0,11 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net