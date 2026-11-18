In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Duke Robotics einen Umsatz von 0,2 Millionen USD eingefahren.

Duke Robotics lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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