Duke Robotics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Duke Robotics lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Duke Robotics einen Umsatz von 0,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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